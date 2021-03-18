Миронова обратилась к поклонникам после смерти матери 

«Дорогая Мария, как же мы уважали Вашу маму, очень милый и добрый человек, думаю ей было легко уйти, тем более она оставила Вас не одну, желаем Вам здоровья, все же сын маленький, есть, силы ещё понадобятся», — написала в комментариях к ее посту @asiat_003.