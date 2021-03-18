Миронова обратилась к поклонникам после смерти матери 

Актриса Мария Миронова опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с младшим сыном и рассказала подписчикам, как справляется со смертью матери, актрисы Екатерины Градовой.
«Потихоньку возвращаемся в жизнь.. Пожелайте нам сил», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Дорогая Мария, как же мы уважали Вашу маму, очень милый и добрый человек, думаю ей было легко уйти, тем более она оставила Вас не одну, желаем Вам здоровья, все же сын маленький, есть, силы ещё понадобятся», — написала в комментариях к ее посту @asiat_003.
«Вся наша жизнь состоит из встреч и расставаний..у вас в руках новая жизнь и новое счастье!Желаю радости каждого дня. А родители будут смотреть на вас сверху и улыбаться», — отметила @annet6013.
«Мария, наступит время и вы встретитесь! А пока надо жить так, что б глядя с небес, родные радовались за вас…» — добавила @tezelmari.
Как сообщал «Рамблер», Екатерина Градова скончалась 22 февраля 2021 года в Москве, на 75-м году жизни. Причиной ее смерти назвали инсульт.