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Федункив рассказала о депрессии и домашнем насилии 

Елена Прошина 1 час назад
Федункив рассказала о депрессии и домашнем насилии
Фото: Youtube
Актриса Марина Федункив страдала депрессией и от домашнего насилия. Об этом, как сообщают «7Дней», она рассказала сама.

«Депрессии у меня были очень серьезные. Я почти не выходила из них», — призналась артистка.

Она рассказала, что способна самостоятельно вывести себя из состояния депрессии, а также что до сих пор не понимает, за что люди любят ее, ведь она не делает ничего особенного.
Федункив рассказала, что ее второй муж бизнесмен Михаил страдает тяжелой наркотической зависимостью, она знала об этом, но все равно вышла за него замуж, чтобы спасти. Супруг бил ее и так и не смог бросить наркотики. Они прожили вместе 13 лет.

«У меня было чувство совершенного отчаяния, потерянности и какой-то безысходности», — призналась актриса.

Она бросила мужа в 37 лет и переехала из Перми в Москву. Некоторое время спустя она забрала его к себе, потому что тот изводил больных родителей. После их смерти пять лет назад Федункив отправила Михаила обратно в Пермь. Она до сих пор иногда звонит ему и присылает деньги.

«Он в таком же неадекватном русле. Кто его похоронит? У него никого нет», — подытожила артистка.

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Шоу-бизнес , Марина Федункив
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