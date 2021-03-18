Федункив рассказала о депрессии и домашнем насилии 

«Депрессии у меня были очень серьезные. Я почти не выходила из них», — призналась артистка.

Она рассказала, что способна самостоятельно вывести себя из состояния депрессии, а также что до сих пор не понимает, за что люди любят ее, ведь она не делает ничего особенного.

Федункив рассказала, что ее второй муж бизнесмен Михаил страдает тяжелой наркотической зависимостью, она знала об этом, но все равно вышла за него замуж, чтобы спасти. Супруг бил ее и так и не смог бросить наркотики. Они прожили вместе 13 лет.

«У меня было чувство совершенного отчаяния, потерянности и какой-то безысходности», — призналась актриса.

Она бросила мужа в 37 лет и переехала из Перми в Москву. Некоторое время спустя она забрала его к себе, потому что тот изводил больных родителей. После их смерти пять лет назад Федункив отправила Михаила обратно в Пермь. Она до сих пор иногда звонит ему и присылает деньги.