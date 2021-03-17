Главный редактор журнала Hello!, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук решилась на смену имиджа.
Светлана опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в кресле стилиста с короткой стрижкой и рыжими волосами.
«Опять психанула. Как ВЫ думаете… идёт мне короткая стрижка и рыжий цвет?» — поинтересовалась она у фолловеров.
Друзья Бондарчук остались в восторге от нового образа светской львицы.
«Тебе все идет», — написала совладелица сети бутиков одежды «Подиум» Полина Киценко.
«Такая красивая! Все идёт», — восхитилась Виктория Боня.
«Ну хороша же», — заявила супруга комика Александра Реввы Анжелика.
Обычные пользователи остались иного мнения о преображении Светланы. Комментаторы отметили, что с короткими волосами Бондарчук стала выглядеть старше.
«Думаю это парик) немного сливается цвет и короткие придают возраст, Ваши лучше)», «Если без лести — нет», «Прибавляет лет», «Надеюсь, это парик», — написали Светлане поклонники.
Ранее, как писал «Рамблер», на кардинальную смену имиджа ради новой роли решилась актриса Кристина Асмус. Она перекрасила волосы в черный цвет, но спустя два месяца вернулась к привычному светло-русому оттенку.