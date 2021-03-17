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Максакова оправдалась за слова о "живущих в России жабах и кротах"

Вероника Полынина
22 минуты назад
Мария Максакова объяснила свои слова о «жабах и кротах» в отношении россиян. По словам певицы, эти слова не носили антироссийский характер - она имела в виду конкретных людей, которые «топчут вдову с маленьким ребенком на руках».
Максакова объяснила свои слова о "жабах и кротах" в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я один раз пошутила в эфире, что по духу мне очень подходит Украина, что я тоже такой вольнолюбивый человек, даже немного бунтарь и что мне комфортно с людьми, которые довольно смелые и думают так же, как и я, что у меня было ощущение, что я попала в сказку «Дюймовочка», что я наконец попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами», - заявила она «Комсомольской правде».
Максакова пояснила, что речь шла о ее семье: бывшем муже Владимире Тюрине, который забрал ее офис в центре Москвы, а также матери Людмиле Максаковой, которая не хочет пускать ее домой.
Как сообщал «Рамблер», в октябре 2016 года Максакова переехала на Украину вместе со своим вторым мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Он заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В марте 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Максакова осталась на Украине вместе с младшим сыном, а в феврале вернулась в Москву для участия в судебном процессе. Она пытается вернуть квартиру, которую переписала на знакомого своего мужа в обмен на недвижимость в Киеве.
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