Максакова объяснила свои слова о "жабах и кротах" в России

Как сообщал «Рамблер», в октябре 2016 года Максакова переехала на Украину вместе со своим вторым мужем, экс-депутатом Госдумы
Денисом Вороненковым. Он заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В марте 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Максакова осталась на Украине вместе с младшим сыном, а в феврале вернулась в Москву для участия в судебном процессе. Она пытается вернуть квартиру, которую переписала на знакомого своего мужа в обмен на недвижимость в Киеве.