«Аптечная вдова» Диденко вышла замуж на Мальдивах

Всего несколько недель назад Екатерина Диденко отмечала свой день рождения, а заодно и первую годовщину смерти ее мужа. Напомним, что год назад Диденко с друзьями и мужем праздновала свои именины в бане. Супруг решил сделать ей сюрприз и заказал 25 килограммов сухого льда. В результате несколько человек погибли из-за неправильного использования этого вещества в закрытом помещении.

Екатерина, погоревав из-за смерти мужа, довольно быстро погрузилась в новые отношения и кардинально изменила свою жизнь. При этом Диденко из-за своего нового имиджа и активной жизни столкнулась с большим количеством критики, так как пользователи сочли, что она слишком быстро забыла о своем погибшем муже.

Меж тем несколько дней назад Екатерина вместе со своим возлюбленным отправилась на отдых на Мальдивы. По словам Диденко, их пригласили на райские острова ради нескольких фотосъемок в качестве моделей.

Сегодня, 17 марта, Екатерина заинтриговала поклонников, показав фотографию в свадебном платье. По всей видимости, Диденко и ее возлюбленный устроили свадьбу на Мальдивах, а «аптечная вдова» облачилась в белое платье. Впрочем, не исключают пользователи Сети, церемония была ненастоящей, а влюбленные вновь выступали в качестве моделей. В любом случае, в России регистрация брака на Мальдивах считается недействительной.