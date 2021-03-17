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Соловьев отреагировал на интервью Собчак со «скопинским маньяком» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 12 часов назад
Соловьев отреагировал на интервью Собчак со «скопинским маньяком»
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Ксению Собчак за решение взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова.
«Для Собчак важно, чтобы о ней говорили, а что для этого необходимо сделать — вторично. Страх забвения заглушает муки совести», — написал Соловьев в Telegram.
Так он отреагировал на сообщения о том, что Собчак взяла интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, которого недавно освободили из колонии.
По данным «Комсомольской правды», беседа проходила в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области. Отмечается, что там также присутствовали члены съемочной группы. Полицейских, ранее сопровождавших Мохова, рядом замечено не было. Местные жители утверждают, что съемки проходили также в доме мужчины.
Собчак также осудила соосновательница сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» Алена Попова. Она напомнила, что Мохов «похитил и в течение нескольких лет держал в заточении и насиловал школьниц Екатерину Мартынову и Елену Самохину. За любое неповиновение лишал их еды, воды и света. Также он избивал их и травил слезоточивым газом. Одна из пленниц родила от насильника двух детей. Всего в сексуальном рабстве у маньяка девочки провели 1296 дней».
«Теперь из него делают героя развлекательных ток-шоу, платят ему миллионы рублей, водят в рестораны. Это не журналистика. Делать из маньяка звезду… Совсем за гранью добра и зла. Тем более за гранью: пытаться совмещать мнение жертвы и мнение насильника, ставя при этом жертву в ситуацию ада, ретравматизацию. Некоторые каналы, как сама Катя говорила, вообще предлагали ей встречу с Моховым?! Вы серьезно?!» — написала Попова в Facebook.
«Сама ситуация бенефиса маньяка— — дно. Изнасиловал — держал в подвале — сел — вышел звездой, да еще и с деньгами теперь. Вот где дно», — добавила она.
Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.
Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Секс-маньяки , Елена Самохина , Екатерина Мартынова , Виктор Мохов , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , МВД , Москва , Рязанская Область , Скопин
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