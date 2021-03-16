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Пригожин заявил о честности шоу "Маска"

Вероника Полынина
49 минут назад
Продюсер Иосиф Пригожин ответил на обвинения Станислава Садальского в обмане телезрителей на шоу «Маска».
Пригожин заявил о честности шоу "Маска"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На днях, как писал «Рамблер», Садальский заявил, что шоу «Маска» «рассчитано на идиотов». Он предложил «наивным поклонникам бездарного шоу» сравнить, как выглядел человек в костюме Ананаса, а как - якобы скрывавшийся под этой маской продюсер Иосиф Пригожин. По словам Садальского, в первом выпуске человек в костюме Ананаса был совсем худым, а в последнем еле помещался в одежду.
Иосиф Пригожин объяснил разницу в габаритах тем, что в начале съемок он только-только переболел коронавирусом. По его словам, за время болезни он похудел на 12 килограммов.
Однако затем он начал принимать прописанные ему гормональные препараты и стал весить даже больше, чем до болезни.
Пригожин заверил, что проект «Маска» - на 100% честный.
«Я категорически не согласен со Стасом. Я не играю в такие игры», - цитируют продюсера «Дни.ру».
Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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