Пригожин заявил о честности шоу "Маска"

На днях, как писал «Рамблер», Садальский заявил, что шоу «Маска» «рассчитано на идиотов». Он предложил «наивным поклонникам бездарного шоу» сравнить, как выглядел человек в костюме Ананаса, а как - якобы скрывавшийся под этой маской продюсер Иосиф Пригожин. По словам Садальского, в первом выпуске человек в костюме Ананаса был совсем худым, а в последнем еле помещался в одежду.