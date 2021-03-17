«Ни о чем не жалею»: Борисова о стоимости поездки в Египет 

Телеведущая Дана Борисова рассказала в Instagram, что выбрала для отдыха именно Египет , так как не хотела разлучаться со своим шпицем, а поездка обошлась ей примерно в 250 тысяч рублей.

«Поездка обошлась в космос. Примерно в 250 тысяч. Но это единственная на данный момент страна, куда со спокойным сердцем можно везти Мишку», — рассказала Борисова.

Она отметила, что, в отличие от других открытых для перелетов направлений, Египет не требует обязательный карантин для животных, не нужно собирать большое количество справок и есть отели, в которые готовы принять с собакой.

«В Египет справок минимум, как по России, но пришлось брать дорогие билеты. 75 тысяч туда и обратно до Каира, там пересадка и рейс Каир — Шарм Эль Шейх (22 тысячи). Доплата за собачку отдельно 60 евро в одну сторону», — расписала свои траты Дана Борисова.

Еще в 120 тысяч рублей ей обошелся отель. Но телеведущая подчеркнула, что «ни о чем не жалеет».

«Зато малышка будет рядом, а представить разлуку с ней просто не могу», — отметила она.

«Рамблер» писал, что ранее телеведущая Дана Борисова рассказала, что недолгое время работала эскортницей. Она подчеркнула, что отправлялась на встречи с клиентами всегда пьяной, потому что ей было «больно и страшно».