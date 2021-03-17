Собчак отчитали за шутку о бедности 

Как писал «Рамблер», ранее Собчак опубликовала в TikTok ролик, на котором она сидит с тарелкой крабовых палочек.

«Когда вместо камчатского краба принесли это. Привет всем, я Ксения Собчак и сегодня я пробую бедность», — сказала она.

«Есть старая русская пословица: у кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий. Что касается Собчак, детей тех людей, которые в 1990-е годы непонятными путями сделали себе состояние, я бы на их месте вообще помолчал бы, честное слово», — так прокомментировал видео Михеев.

Он отметил, что дети некоторых очень богатых людей «ведут себя гораздо скромнее».