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Москва

Собчак отчитали за шутку о бедности 

Елена Прошина 42 минуты назад
Собчак отчитали за шутку о бедности
Фото: ТАСС
Журналистка Ксения Собчак разозлила политолога Сергея Михеева шуткой о крабовых палочках: он посоветовал ей быть скромнее и поинтересовался, как ее семья заработала состояние. Об этом сообщает «Царьград».
Как писал «Рамблер», ранее Собчак опубликовала в TikTok ролик, на котором она сидит с тарелкой крабовых палочек.

«Когда вместо камчатского краба принесли это. Привет всем, я Ксения Собчак и сегодня я пробую бедность», — сказала она.

«Есть старая русская пословица: у кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий. Что касается Собчак, детей тех людей, которые в 1990-е годы непонятными путями сделали себе состояние, я бы на их месте вообще помолчал бы, честное слово», — так прокомментировал видео Михеев.
Он отметил, что дети некоторых очень богатых людей «ведут себя гораздо скромнее».

«Вот эти идиотские, так сказать, шуточки, они для чего вообще? Для того чтобы поиздеваться над людьми? Опять же как эти деньги пришли в её семью?» — подчеркнул он.

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Шоу-бизнес , Сергей Михеев , Ксения Собчак
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