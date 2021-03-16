Серебряков вернулся из Канады в Россию 

На днях звезда «Левиафана» был замечен на кинопремьере в Москве . На вопрос журналистов, что привело его на Родину, Серебряков ответил, что сейчас живет в России.

«Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», — пояснил народный артист РФ.

Серебряков не стал уточнять, почему покинул Канаду, где жил последние годы. Рассуждения о том, в какой стране лучше жить, он назвал нелепыми.

Как сообщал «Рамблер», Серебряков с семьей эмигрировал в Канаду в 2012 году. Причиной отъезда, по словам актера, стала сложившаяся в России неблагоприятная социальная обстановка, связанная с ростом агрессии и нетерпимости, несоблюдение властями элементарных гражданских прав населения. При этом в 2019 году актер говорил, что у него нет канадского гражданства. Паспорт этой страны был у его супруги — именно поэтому семья выбрала Канаду для эмиграции.

В 2018 году в интервью Юрию Дудю Алексей Серебряков заявил, что национальной идеей в России «являются сила, наглость и хамство». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс. Ряд чиновников предлагали запретить артисту сниматься в России.