Бузова намекнула на беременность

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова намекнула своим подписчикам в Instagram о грядущей беременности. В stories она разместила видео из медицинской клиники и фотографию кабинета гинеколога.
«Вовсю занимаюсь своим здоровьем», — отметила в stories Бузова.
На картинке с табличкой фамилии гинеколога певица разместила стикер с изображением малыша и смайл, говорящий об ожидании чуда.
Ura.ru
Ранее, как сообщают «Дни.ру», 35-летняя Бузова представила в Instagram своего очередного ухажера — 33-летнего певца Алексея Воробьева и намекнула на дальнейшее «тесное сотрудничество». Певец снялся с ведущей в ролике. Фанаты, отмечает телеканал 360, тут же вспомнили, что артистка совсем недавно рассталась с блогером Давидом Манукяном. Так же экс-ведущая «Дома-2» совсем недавно выражала свое желание переехать к королю российской эстрады Филиппу Киркорову.