Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Бузова намекнула на беременность. Скрин 

Ura.Ru 26 минут назад
Бузова намекнула на беременность
Фото: РИА Новости
Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова намекнула своим подписчикам в Instagram о грядущей беременности. В stories она разместила видео из медицинской клиники и фотографию кабинета гинеколога.

«Вовсю занимаюсь своим здоровьем», — отметила в stories Бузова.

На картинке с табличкой фамилии гинеколога певица разместила стикер с изображением малыша и смайл, говорящий об ожидании чуда.
Ura.ru
Ранее, как сообщают «Дни.ру», 35-летняя Бузова представила в Instagram своего очередного ухажера — 33-летнего певца Алексея Воробьева и намекнула на дальнейшее «тесное сотрудничество». Певец снялся с ведущей в ролике. Фанаты, отмечает телеканал 360, тут же вспомнили, что артистка совсем недавно рассталась с блогером Давидом Манукяном. Так же экс-ведущая «Дома-2» совсем недавно выражала свое желание переехать к королю российской эстрады Филиппу Киркорову.
Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
Ura.Ru: последние новости
Киркоров захотел, чтобы его похоронили в гробу со стразами Киркоров захотел, чтобы его похоронили в гробу со стразами Собчак защитила певицу Манижу от хейтеров из-за «Евровидения» Собчак защитила певицу Манижу от хейтеров из-за «Евровидения» На Украине призвали лишить жителей Донбасса пенсий и гражданства На Украине призвали лишить жителей Донбасса пенсий и гражданства
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Давид Манукян , Алексей Воробьев , Ольга Бузова , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
00:32
ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Происшествия
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
00:24
Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео
В мире Происшествия
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
00:29
Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео
Общество Шоу-бизнес
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
00:25
Появилось видео с места ДТП на Каширском шоссе в Москве
Новости Москвы Происшествия
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
00:30
Появилось видео с крушащим подъезд и машины трактором в Пермском крае
Происшествия
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
00:21
Опубликовано видео пожара в бизнес-центре «Савёловский Сити»
Новости Москвы Пожары
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
00:32
Похищение российского флага в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
«Охотник на ведьм» до смерти забил прохожего молотком
04:16
«Охотник на ведьм» до смерти забил прохожего молотком
Происшествия Криминал
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
00:10
Самолет рухнул на автомобиль сразу после взлета
Происшествия В мире
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
00:22
Ночные гонки в Калининграде закончились трагедией
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение