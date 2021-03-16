Бузова намекнула на беременность

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Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова намекнула своим подписчикам в Instagram о грядущей беременности. В stories она разместила видео из медицинской клиники и фотографию кабинета гинеколога.

«Вовсю занимаюсь своим здоровьем», — отметила в stories Бузова.

На картинке с табличкой фамилии гинеколога певица разместила стикер с изображением малыша и смайл, говорящий об ожидании чуда.

Ura.ru