Представляющая Россию на Евровидении-2021 певица Манижа рассказала, что на протяжении всей своей жизни сталкивалась с оскорблениями из-за национальности, даже в детском саду. Об этом она заявила в эфире шоу «Док-ток» на Первом канале.

По словам артистки, первое слово, выученное ею в России было «черножопая». Так ее назвала одна из девочек в группе детского сада, а Манижа упомянула это слово дома.

«После этого мама пошла в садик, поговорила с воспитателями, с девочкой, которая мне это сказала. В итоге мы с этой девочкой даже подружились», — призналась она.

Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», победив в зрительском голосовании с песней «Russian Woman» (с англ. «Русская женщина»).

Сангин родилась в Душанбе в семье психолога Наджибы Усмановой и врача Далера Хамроева, ее дедушка Таджи Усман — известный писатель и журналист. В 1994 году из-за гражданской войны в Таджикистане семья Манижи переехала в Москву.