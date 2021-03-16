Наталия Орейро спела про коронавирус на русском языке

Популярная певица и актриса из Латинской Америки Наталия Орейро
записала новую песню "Будем танцевать" при помощи группы Bajofondo и представила клип с таким же названием. Ролик уже доступен на YouTube сегодня, 16 марта 2021 года.
Примечательно в песне "Будем танцевать" то, что она записана в апогее пандемии коронавируса на русском языке (один куплет – на испанском).
В ролике певица и музыканты появляются в отдельных "окошках" на одном экране, как в видеоконференции, приобретшей невероятную актуальность в дни COVID-19. Песня символизирует то, что вскоре люди снова окажутся рядом друг с другом, а пока они могут "танцевать танго по отдельности". В этом основной смысл композиции. Она призвана нести заряд позитива и оптимистичный взгляд на мир, в котором остается музыка, несмотря на болезнь.
Напомним, Наталия Орейро не раз публично объяснялась в любви нашей стране и признавалась, что любит и учит русский язык. Она делает русскоязычные версии для своих хитов. Композиция к чемпионату мира-2018 (прошедшему в РФ) United by Love звучит на трех языках: русском, испанском и английском. В июне прошлого года Орейро рассказала о подаче документов на получение российского гражданства . Посольство России в Аргентине тогда информировало, что просьба Орейро рассматривается российскими властями.