Панин признал подлинность секс-видео с его участием

Актер Алексей Панин
отказался винить себя за появляющиеся в интернете секс-ролики с его участием.
В интервью Юрию Грымову
на радио «Комсомольская правда» Панин признался
, что почти все видео, за исключением одного, - правдивые.
«Я уже доказал, что видео с собакой было фейком, сделали экспертизу - фальшивка. Все остальное - не фальшивка. И от этого я не собираюсь отказываться», - заявил актер.
На вопрос, не корит ли он себя спустя время за поступки, запечатленные на этих записях, Панин возмущенно ответил: «За что я должен себя корить? За то, что мы с женой би? За то, что мы такие родились, с такой природой? Мы получаем от этого удовольствие. Мы никого не обманываем, живем так, как нам нравится».
Артист признался, что корит себя лишь за роли в дешевых сериалах и некачественных антрепризах. По словам Панина, теперь к выбору ролей он подходит гораздо серьезнее.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Алексей Панин заявил, что готов отказаться от гражданства России в обмен на паспорт другой страны. По словам Панина, пока ни Испания, ни другая страна «не горят желанием» предложить ему гражданство, поэтому он остается гражданином РФ, хотя и живет в испанской Торревьехе.