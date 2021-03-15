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"Живем так, как нравится": Панин об отношении к своим секс-видео

Вероника Полынина
1 час назад
Актер Алексей Панин отказался винить себя за появляющиеся в интернете секс-ролики с его участием.
Панин признал подлинность секс-видео с его участием
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью Юрию Грымову на радио «Комсомольская правда» Панин признался, что почти все видео, за исключением одного, - правдивые.
«Я уже доказал, что видео с собакой было фейком, сделали экспертизу - фальшивка. Все остальное - не фальшивка. И от этого я не собираюсь отказываться», - заявил актер.
На вопрос, не корит ли он себя спустя время за поступки, запечатленные на этих записях, Панин возмущенно ответил: «За что я должен себя корить? За то, что мы с женой би? За то, что мы такие родились, с такой природой? Мы получаем от этого удовольствие. Мы никого не обманываем, живем так, как нам нравится».
Артист признался, что корит себя лишь за роли в дешевых сериалах и некачественных антрепризах. По словам Панина, теперь к выбору ролей он подходит гораздо серьезнее.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Алексей Панин заявил, что готов отказаться от гражданства России в обмен на паспорт другой страны. По словам Панина, пока ни Испания, ни другая страна «не горят желанием» предложить ему гражданство, поэтому он остается гражданином РФ, хотя и живет в испанской Торревьехе.
Шоу-бизнес,Алексей Панин,Юрий Грымов,Комсомольская правда,
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