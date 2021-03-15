Панин признал подлинность секс-видео с его участием

На вопрос, не корит ли он себя спустя время за поступки, запечатленные на этих записях, Панин возмущенно ответил: «За что я должен себя корить? За то, что мы с женой би? За то, что мы такие родились, с такой природой? Мы получаем от этого удовольствие. Мы никого не обманываем, живем так, как нам нравится».