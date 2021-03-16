Киркорова шокировали его портретом 23-летней давности

Филипп Киркоров опешил, увидев свой раритетный портрет на сцене шоу «Маска» . Певец вспомнил, что снимок был сделан для кинопроб.

Киркоров является председателем жюри телепроекта. Задача судей шоу — попытаться угадать, кто из медийных личностей скрывается в смешных плюшевых костюмах, выступая на сцене с песенными номерами. Участник в костюме Неваляшки в последнем выпуске исполнил песню «Ghost Busters» из фильма «Охотники за приведениями» в декорациях заброшенной комнаты. Киркоров, присмотревшись, увидел на столе свой портрет.

«Боже мой, это же я! Это снимок с кинопроб!» — воскликнул артист.

По его словам, снимок был сделан в 1988 году, когда ему было 18 лет, специально для проб к фильму Светланы Дружининой «Синдбад-мореход». Киркоров отметил, что декорации на сцене полностью воспроизводят обстановку «второго этажа на таганке».

«Всё так и было», — изумился певец.

Он предположил, что таким образом Неваляшка попытался намекнуть ему, кем является на самом деле. Однако Киркоров так и не смог расшифровать подсказку.