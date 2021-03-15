В окружении Алибасова заметили экс-супругу

За Бари Алибасовым ухаживает бывшая гражданская жена Елена Уронич, которая несколько раз проходила лечение в психиатрических клиниках, сообщает Starhit . Сын знаменитого продюсера уверяет, что его отец идет на поправку.

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Как писал «Рамблер», 14 февраля Алибасов попал в калининградскую больницу с открытым переломом ноги и перенес операцию. Известно, что в городе продюсер группы «На-На» жил в квартире своего сына. Травма стала результатом несчастного случая. Лёжа в больнице, однажды Алибасов пытался сбежать из медучреждения. Сын продюсера Бари Алибасов-младший отметил, что у его отца наблюдаются провалы в памяти, поэтому иногда он не осознаёт, что делает.

В настоящее время Бари Каримович оправляется после перенесенной операции. Его сын заявил журналистам, что продюсер идёт на поправку: недавно он начал самостоятельно передвигаться по квартире в инвалидной коляске и есть за столом. На видео, которое опубликовало издание, видна женщина – это мать Бари Алибасова-младшего Елена Уронич. Гражданская супруга продюсера раньше часто лежала в психиатрических клиниках. Сегодня она ухаживает за бывшим мужем.