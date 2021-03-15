В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В окружении Алибасова заметили экс-супругу – завсегдатая психбольниц

Павел Тиунов
31 минуту назад
За Бари Алибасовым ухаживает бывшая гражданская жена Елена Уронич, которая несколько раз проходила лечение в психиатрических клиниках, сообщает Starhit. Сын знаменитого продюсера уверяет, что его отец идет на поправку.
В окружении Алибасова заметили экс-супругу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», 14 февраля Алибасов попал в калининградскую больницу с открытым переломом ноги и перенес операцию. Известно, что в городе продюсер группы «На-На» жил в квартире своего сына. Травма стала результатом несчастного случая. Лёжа в больнице, однажды Алибасов пытался сбежать из медучреждения. Сын продюсера Бари Алибасов-младший отметил, что у его отца наблюдаются провалы в памяти, поэтому иногда он не осознаёт, что делает.
В настоящее время Бари Каримович оправляется после перенесенной операции. Его сын заявил журналистам, что продюсер идёт на поправку: недавно он начал самостоятельно передвигаться по квартире в инвалидной коляске и есть за столом. На видео, которое опубликовало издание, видна женщина – это мать Бари Алибасова-младшего Елена Уронич. Гражданская супруга продюсера раньше часто лежала в психиатрических клиниках. Сегодня она ухаживает за бывшим мужем.
В январе, как сообщал «Рамблер», Бари Алибасов попал в реанимацию. По словам его сына, причиной госпитализации стало резкое ухудшение состояния из-за того, что продюсер нарушил запрет врачей на курение и употребление алкоголя. В итоге у Бари Алибасова нарушилось кровообращение, появились провалы в памяти. После выписки из клиники сын увез отца в Калининград, где тот сломал ногу.
Шоу-бизнес,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители