Собчак облачилась в трендовый пуховик и оценила туалет в Якутии 

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Телеведущая Ксения Собчак поддержала тренд на модные пуховики-баллоны, облачившись в теплую куртку в Якутии . При этом в своем Instagram она рассказала, что оценила сортир в маленьком якутском поселке.

По словам журналистки, она осталась в полном восторге от Якутии.

«Гостеприимство, традиции, нордический характер. Весь чемодан забит чаем, земляничным вареньем, костюмами местных дизайнеров», — отметила Ксения Собчак.

При этом Собчак пояснила, что оценивает культуру и цивилизацию по сортирам и опубликовала видеозапись унитаза с подлокотниками, который обнаружила «в маленькой деревне в трех часах езды от Якутска».

«Рамблер» писал, что ранее Ксения Собчак разозлила россиян шуткой о бедности, опубликовав ролик в TikTok . На видео телеведущая держит тарелку с крабовыми палочками и говорит: «Сегодня я пробую бедность».

Подписчикам ролик не показался забавным. Некоторые напомнили, что несколько лет назад Собчак собиралась стать президентом России.