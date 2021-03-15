Собчак облачилась в трендовый пуховик и оценила туалет в Якутии 

Телеведущая Ксения Собчак поддержала тренд на модные пуховики-баллоны, облачившись в теплую куртку в Якутии. При этом в своем Instagram она рассказала, что оценила сортир в маленьком якутском поселке.
По словам журналистки, она осталась в полном восторге от Якутии.
«Гостеприимство, традиции, нордический характер. Весь чемодан забит чаем, земляничным вареньем, костюмами местных дизайнеров», — отметила Ксения Собчак.
При этом Собчак пояснила, что оценивает культуру и цивилизацию по сортирам и опубликовала видеозапись унитаза с подлокотниками, который обнаружила «в маленькой деревне в трех часах езды от Якутска».
Для свой поездки в Якутию Собчак выбрала модный в этом сезоне пуховик-баллон сиренево-голубого оттенка. Ранее в дутик облачилась актриса Екатерина Климова, остановив свой выбор на зеленой куртке. Не смогла пройти мимо и артистка Ирина Пегова, купив яркий канареечный пуховик, отмечает Teleprogramma.pro.
«Рамблер» писал, что ранее Ксения Собчак разозлила россиян шуткой о бедности, опубликовав ролик в TikTok. На видео телеведущая держит тарелку с крабовыми палочками и говорит: «Сегодня я пробую бедность».
Подписчикам ролик не показался забавным. Некоторые напомнили, что несколько лет назад Собчак собиралась стать президентом России.