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Собчак облачилась в трендовый пуховик и оценила туалет в Якутии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Собчак облачилась в трендовый пуховик и оценила туалет в Якутии
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак поддержала тренд на модные пуховики-баллоны, облачившись в теплую куртку в Якутии. При этом в своем Instagram она рассказала, что оценила сортир в маленьком якутском поселке.
По словам журналистки, она осталась в полном восторге от Якутии.

«Гостеприимство, традиции, нордический характер. Весь чемодан забит чаем, земляничным вареньем, костюмами местных дизайнеров», — отметила Ксения Собчак.

При этом Собчак пояснила, что оценивает культуру и цивилизацию по сортирам и опубликовала видеозапись унитаза с подлокотниками, который обнаружила «в маленькой деревне в трех часах езды от Якутска».
Для свой поездки в Якутию Собчак выбрала модный в этом сезоне пуховик-баллон сиренево-голубого оттенка. Ранее в дутик облачилась актриса Екатерина Климова, остановив свой выбор на зеленой куртке. Не смогла пройти мимо и артистка Ирина Пегова, купив яркий канареечный пуховик, отмечает Teleprogramma.pro.
«Рамблер» писал, что ранее Ксения Собчак разозлила россиян шуткой о бедности, опубликовав ролик в TikTok. На видео телеведущая держит тарелку с крабовыми палочками и говорит: «Сегодня я пробую бедность».
Подписчикам ролик не показался забавным. Некоторые напомнили, что несколько лет назад Собчак собиралась стать президентом России.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ирина Пегова , Ксения Собчак , Екатерина Климова
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