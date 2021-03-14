Киркоров собрался покинуть шоу «Маски» 

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Для короля поп-музыки нынешний сезон шоу «Маски» явно не задался.

Филипп был ужасно огорчен, когда понял, что отправил на выход свою давнюю приятельницу — певицу Азизу.

Он даже заявил, что никогда не простит себе подобной оплошности, — сообщает «Собеседник».

Следующие съемки были омрачены конфликтом с другими членами жюри.

Непонимание возникло, когда все стали гадать, кто же такой Банан.

Обсуждение обострилось, заиграли эмоции.

«Вы заблуждаетесь! Так, как я знаю Буйнова, его никто не знает!» — спорил с коллегами Филипп.

Те, в свою очередь, настаивали на своем. Киркоров не выдержал накала страстей, назвал всех злыднями и объявил, что уходит из шоу.

Как ранее сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров задолжал строителям 2,1 млн рублей за ремонт в своем загородном особняке, пишет «Ура.ру».

Ремонт был сделан в 2018 году в рамках участия певца в передаче «Идеальный ремонт».

По данным СМИ, когда работы была закончена, Киркоров отказался платить, мотивировав это тем, что большая часть дизайнерских решений была ему навязана.