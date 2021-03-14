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Киркоров собрался покинуть шоу «Маски» 

Ирина Лебедева 53 минуты назад
Киркоров собрался покинуть шоу «Маски»
Фото: РИА Новости
Для короля поп-музыки нынешний сезон шоу «Маски» явно не задался.
Филипп был ужасно огорчен, когда понял, что отправил на выход свою давнюю приятельницу — певицу Азизу.
Он даже заявил, что никогда не простит себе подобной оплошности, — сообщает «Собеседник».
Следующие съемки были омрачены конфликтом с другими членами жюри.
Непонимание возникло, когда все стали гадать, кто же такой Банан.
Регина Тодоренко уверяла, что под маской скрывается Алексей Кортнев. Тимур Родригез доказывал, что Банан — это Юрий Стоянов.
Вступивший в дискуссию Киркоров утверждал, что замаскировался Александр Буйнов.
Обсуждение обострилось, заиграли эмоции.

«Вы заблуждаетесь! Так, как я знаю Буйнова, его никто не знает!» — спорил с коллегами Филипп.

Те, в свою очередь, настаивали на своем. Киркоров не выдержал накала страстей, назвал всех злыднями и объявил, что уходит из шоу.
Как ранее сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров задолжал строителям 2,1 млн рублей за ремонт в своем загородном особняке, пишет «Ура.ру».
Ремонт был сделан в 2018 году в рамках участия певца в передаче «Идеальный ремонт».
По данным СМИ, когда работы была закончена, Киркоров отказался платить, мотивировав это тем, что большая часть дизайнерских решений была ему навязана.
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Комментарии 13
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Тимур Родригез , Александр Буйнов , Регина Тодоренко , Юрий Стоянов , Алексей Кортнев , ИД "Собеседник"
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