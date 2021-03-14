Гоген Солнцев лишился волос 

После информации о том, что супруга сдала эпатажного актера в психушку, Солнцев некоторое время на связь не выходил.

И вот он опубликовал в инстаграме свой портрет, где почти неузнаваем.

Все привыкли видеть шоумена с длинными, иногда разноцветными, волосами. В яркой одежде.

Но сейчас Гоген изменил образ. С фотографии на нас смотрит молодой мужчина, стриженный под «ежик», в очках и костюме с галстуком.

«Позабыть друг о друге способны лишь любовники, полюбившие номинально и временно, чтобы возненавидеть друг друга навсегда…», — оставил он в микроблоге философскую подпись к фото.

Мнения подписчиков разделились. Большинство аплодирует преображению.

«Наконец-то на мужика стал похож».

Некоторые, впрочем, огорчились.

«Потеряли мы Гогена!»

Самые же недоверчивые высказали предположение, что это не новый имидж актера, а всего лишь компьютерная компиляция.

«В фейсапе, что ли, подделал».