Гоген Солнцев лишился волос 

После информации о том, что супруга сдала эпатажного актера в психушку, Солнцев некоторое время на связь не выходил.
И вот он опубликовал в инстаграме свой портрет, где почти неузнаваем.
Все привыкли видеть шоумена с длинными, иногда разноцветными, волосами. В яркой одежде.
Но сейчас Гоген изменил образ. С фотографии на нас смотрит молодой мужчина, стриженный под «ежик», в очках и костюме с галстуком.
«Позабыть друг о друге способны лишь любовники, полюбившие номинально и временно, чтобы возненавидеть друг друга навсегда…», — оставил он в микроблоге философскую подпись к фото.
Мнения подписчиков разделились. Большинство аплодирует преображению.
«Наконец-то на мужика стал похож».
Некоторые, впрочем, огорчились.
«Потеряли мы Гогена!»
Самые же недоверчивые высказали предположение, что это не новый имидж актера, а всего лишь компьютерная компиляция.
«В фейсапе, что ли, подделал».
Как ранее писал «Рамблер», бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что собирается развестись со своей женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович.
Произошло это на съёмках нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» с его участием