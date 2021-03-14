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Солистку группы Little Big едва не изнасиловали в спа-салоне 

Ирина Лебедева 42 минуты назад
Солистку Little Big едва не изнасиловали в спа-салоне
Фото: Instagram
Софья Таюрская, солистка ставшей широко известной российской группы Little Big, была гостьей YouTube-канала «Джарахов».
Отвечая на вопросы, она вспомнила крайне неприятный эпизод, произошедший несколько лет назад, — сообщает teleprogramma.pro.
Девушка была в спа-салоне на массаже. Массажист, запомнившийся Таюрской как «огромный, толстый, большой дяденька» в какой-то момент начал свою клиентку откровенно щупать в интимных местах.
Наверное, Софья должна была устроить скандал. Но она настолько оробела и растерялась, что ее как будто парализовало.
Бочком-бочком девушка выбралась оттуда и прибежала домой.
Но самое ужасное, считает Таюрская, было не это. Она бросилась искать защиты у своего парня.
Но тот не только не поддержал Софью, но еще и накинулся на девушку с оскорблениями, взвалив на нее вину за сложившуюся ситуацию.
Софья не выдержала, и на этом их роман, длившийся уже года три, был завершен.
Как ранее писал «Рамблер», шум вокруг имени солистки популярной группы не утихает.
Сначала девушке приписали свадьбу с одним из основателей Little Big — блогером-миллионником Эльдаром Джараховым, позднее в интервью с экс-супругой солиста группы Ириной Смелой Ксения Собчак намекнула, что Илья Прусикин сейчас находится в отношениях с Софьей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Илья Прусикин , Ксения Собчак
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