Солистку Little Big едва не изнасиловали в спа-салоне

Софья Таюрская, солистка ставшей широко известной российской группы Little Big, была гостьей YouTube-канала «Джарахов».

Отвечая на вопросы, она вспомнила крайне неприятный эпизод, произошедший несколько лет назад, — сообщает teleprogramma.pro.

Девушка была в спа-салоне на массаже. Массажист, запомнившийся Таюрской как «огромный, толстый, большой дяденька» в какой-то момент начал свою клиентку откровенно щупать в интимных местах.

Наверное, Софья должна была устроить скандал. Но она настолько оробела и растерялась, что ее как будто парализовало.

Бочком-бочком девушка выбралась оттуда и прибежала домой.

Но самое ужасное, считает Таюрская, было не это. Она бросилась искать защиты у своего парня.

Но тот не только не поддержал Софью, но еще и накинулся на девушку с оскорблениями, взвалив на нее вину за сложившуюся ситуацию.

Софья не выдержала, и на этом их роман, длившийся уже года три, был завершен.

Как ранее писал «Рамблер», шум вокруг имени солистки популярной группы не утихает.