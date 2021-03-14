Безруков готов питаться гречкой и сниматься в рекламе 

Сергей Безруков еще несколько лет назад взял большой кредит на хорошую квартиру в Москве

Однако переехал туда с семьей не так давно — все это время в неспешном из-за отсутствия достаточных средств шел ремонт, информируют news.ru.

Актер рассказал о своем опыте выплачивания ипотечного кредита в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Он признался, что, несмотря на все усилия, гасить ипотеку ему еще не менее 10 лет. И он, конечно, очень по этому поводу переживает.

Ради денег Сергею пришлось даже нарушить собственные принципы и сняться в рекламе. Но он готов преодолевать трудности, и даже экономить на еде, при необходимости перейти на гречку, как в молодости.

«Платить по нему мне ещё много лет. Я надеюсь, что доживу. Хочу погасить, конечно, заранее. Были ипотечные каникулы, но они кончились. Когда у тебя ипотека, то ты просто работаешь на будущее. Семья надеется, что ты как глава не подведешь. Мне отдыхать некогда. Надеюсь, что работы будет много», — поделился своими мыслями Безруков.

У Безрукова прямо во время спектакля случился сердечный приступ. По мнению Дюжева, это произошло отчасти из-за колоссальной самоотдачи звезды «Бригады».