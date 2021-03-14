Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Безруков готов питаться гречкой и сниматься в рекламе 

Ирина Лебедева 1 час назад
Безруков готов питаться гречкой и сниматься в рекламе
Фото: РИА Новости
Сергей Безруков еще несколько лет назад взял большой кредит на хорошую квартиру в Москве.
Однако переехал туда с семьей не так давно — все это время в неспешном из-за отсутствия достаточных средств шел ремонт, информируют news.ru.
Актер рассказал о своем опыте выплачивания ипотечного кредита в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Он признался, что, несмотря на все усилия, гасить ипотеку ему еще не менее 10 лет. И он, конечно, очень по этому поводу переживает.
Ради денег Сергею пришлось даже нарушить собственные принципы и сняться в рекламе. Но он готов преодолевать трудности, и даже экономить на еде, при необходимости перейти на гречку, как в молодости.

«Платить по нему мне ещё много лет. Я надеюсь, что доживу. Хочу погасить, конечно, заранее. Были ипотечные каникулы, но они кончились. Когда у тебя ипотека, то ты просто работаешь на будущее. Семья надеется, что ты как глава не подведешь. Мне отдыхать некогда. Надеюсь, что работы будет много», — поделился своими мыслями Безруков.

Как ранее писал «Рамблер», Дмитрий Дюжев, коллега Безрукова по профессии, будучи гостем программы «Мой герой» на канале ТВЦ, в интервью Татьяне Устиновой рассказал, что крайне обеспокоен тем, как невнимательно относится тот к своему здоровью.
У Безрукова прямо во время спектакля случился сердечный приступ. По мнению Дюжева, это произошло отчасти из-за колоссальной самоотдачи звезды «Бригады».
Видео дня. Пьяная мать напала на школу сына и побила директора в Мариуполе
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Устинова , Дмитрий Дюжев , НТВ , ТВ Центр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
01:31
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
В мире Конфликты
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
01:01
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
Происшествия
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
00:42
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
Происшествия
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
00:17
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
00:12
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
Происшествия
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
00:23
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
В мире Происшествия
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
00:16
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
Общество
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
00:14
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
00:33
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
Общество
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
00:38
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение