Поклонники осудили Асмус за развязное поведение

Кристина Асмус
в последнее время частенько выкладывает в сеть довольно провокационные фотографии.
На этот раз в инстаграме предлагалось посмотреть на Асмус в образе нимфетки-хулиганки: черное боди, грубые черные сапоги, в руках – бутылочка с кока-колой.
«Baby face», - подписала она снимок в микроблоге.
Фолловеры, однако, с подобной самооценкой актрисы не согласились.
«Неа, совсем не baby face», «Ну, в общем, не «Интерн».
Более того, многие из них взялись всерьез Кристину воспитывать.
«По-моему в подростковом возрасте вам много чего не разрешали. Например, ходить полуголой И так далее. Вы так по полной отрываетесь сейчас», «Вы раньше были такой интересной. Скромной, кроткой, красивой... А сейчас смотрю на вас и прям в разнос пошли... Вам это ой как не к лицу».
Как ранее писал
«Рамблер», сейчас в инстаграме актрисы появляется все больше посторонних мужчин.
Асмус показывает, что на личном фронте у нее все в порядке. В качестве доказательства она периодически постит букеты от анонимных поклонников.