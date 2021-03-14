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Басков считает, что Соседов занимается самопиаром 

Ирина Лебедева 1 час назад
Басков считает, что Соседов занимается самопиаром
Фото: Instagram
Сергей Соседов часто выступает с публичной критикой звезд шоу-бизнеса.
На этот раз он осудил певца Николая Баскова, который, по мнению Соседова, слишком кичится роскошным образом жизни перед своими поклонниками.
У большинства обычных людей ничего подобного не было и не будет, заметил критик. Об этом информируют news.ru.
Басков в эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ коротко прокомментировал слова Соседова.
Певец уверен, что, критикуя звезд, Сергей стремится привлечь к себе внимание публики, то есть, попросту, занимается самопиаром.

«Это его личное мнение. Если о нём узнают люди таким образом…», — резюмировал Николай.

Как ранее писал «Рамблер», некоторое время назад Николай Басков в числе других звезд шоу-бизнеса пытался получить от государства финансовую помощь на фоне потери заработков из-за отсутствия возможности выступать.
Оказывается, на него работает большой коллектив — 38 человек.
И, конечно, звезда хотел сохранить штат своих проверенных сотрудников. А для этого необходимо выплачивать людям заработную плату.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Николай Басков , НТВ
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