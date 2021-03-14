Диджей из Казахстана получил премию «Грэмми»

А вот и первые результаты «Грэмми» ! Ремикс казахстанского исполнителя Imanbek (Иманбек Зейкенов) на композицию Roses получил награду в номинации «Лучший ремикс». «Спасибо моей маме, моему папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кириллу. Спасибо „Грэмми“, — сказал он, получая статуэтку (в этом году, правда, церемония проходит в режиме онлайн, так что лауреатов подключают по видеосвязи). Imanbek, кстати, стал первым уроженцем Казахстана, номинированным на „Грэмми“!

Напомним, песня Roses в его версии стала хитом и провела больше 20 недель подряд в первой десятке рейтинга Billboard Hot 100, обогнав The Weeknd , Billie Eillish и Justin Bieber. Ремикс также вошел в десятку лучших на Apple Music, а в Shazam набрал больше 22 000 000 прослушиваний.

Автор композиции — Imanbek — до популярности был железнодорожником в Павлодарской области, музыке он учился сам. Сейчас он живет в Казахстане и продолжает заниматься творчеством.