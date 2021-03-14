Рената Литвинова сделала неожиданное заявление о своей ориентации 

Актриса довольно редко рассказывает о личном, несмотря на светский образ жизни. Однако недавно Литвинова приоткрыла завесу тайны и сделала неожиданное заявление о своей ориентации.

«Мне нравятся и мужчины, и женщины. Вообще, я всегда влюблена», — заявила актриса на полиграфе.

Полиграф точно определял правдивость ответов Литвиновой, поэтому актриса старалась не лукавить. Она призналась, что уже повстречала главную любовь своей жизни, но не стала оглашать подробности. Кроме того, она отметила, что сомневается в том, стоит ли вновь играть свадьбу.

Актриса затронула и тему детей. Недавно звезда подумывала о том, чтобы вновь родить ребенка.

«Я хорошая мать. Хотела бы иметь больше детей, дети — это хорошо, но сейчас уже все как-то. А с дочерью у нас отличные отношения, она мой друг», — подчеркнула Литвинова.

Заговорила артистка и о запрещенных веществах, к которым прибегает для расслабления. Она отметила, что ни раз появлялась на сцене в нетрезвом виде. По ее словам, в театре есть такой обычай: перед выходом выпить 50 грамм коньяка. Доверие Литвиновой в жизни предавало немало людей. Это были и коллеги, и близкие люди. Однако звезда находила в себе мужество прощать обиды, передает Tatler.

«Я легко прощаю. Это отдельный труд и ему надо учиться. Другое дело, что я не общаюсь с теми людьми больше. Есть у меня черная книжечка, куда записаны некоторые фамилии, но это не враги, это всякая мусорка. Враги — это слишком масштабно», — заключила Литвинова.

Ранее звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова поделилась переживаниями: она постоянно ходит на кладбище, где похоронен ее наследник. Актриса рассказала, с кем живет после смерти сына, сообщают СМИ.