Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Киркоров захотел, чтобы его похоронили в гробу со стразами 

Ura.Ru 28 минут назад
Киркоров захотел быть похороненым в гробу со стразами
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров хочет, чтобы его в будущем его похоронили в гробу со стразами. Об этом исполнитель заявил в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из страз», — передает слова певца «Федеральное агентство новостей».

Оплатить гроб согласился друг и коллега Киркорова — Николай Басков.

«Мне сказал, чтобы я оплатил. Конечно, готов оплатить Филиппу с удовольствием», —подчеркнул исполнитель.

Позже он заверил, что это лишь шутки.
Ранее Киркоров предложил Баскову быть похороненным рядом, чтобы «фанаты ходили недалеко». Также певец призвал коллегу к ответственности. Он сказал, что похоронит Баскова, если тот умрет раньше и предложил ему сделать тоже самое в случае его более скорой смерти.
Видео дня. Школьницу судят за вымогательство в ВК. Она торговала компроматом на одноклассников в Якутске
Ura.Ru: последние новости
Собчак защитила певицу Манижу от хейтеров из-за «Евровидения» Собчак защитила певицу Манижу от хейтеров из-за «Евровидения» В ДНР ответили на слова Стрелкова о плохом вооружении В ДНР ответили на слова Стрелкова о плохом вооружении Сатановский объяснил угрозы экс-президента Украины в адрес России Сатановский объяснил угрозы экс-президента Украины в адрес России
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , РИА ФАН , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
01:25
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
01:03
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
01:14
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
Происшествия
Спасение беременной косули сняли на видео
01:06
Спасение беременной косули сняли на видео
Происшествия
Удар молнии по людям попал на видео
00:20
Удар молнии по людям попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
00:23
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
Происшествия
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
00:52
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
В мире Происшествия
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
00:50
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
00:30
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
Пожары Происшествия
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
02:04
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение