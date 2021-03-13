Киркоров захотел быть похороненым в гробу со стразами

Певец Филипп Киркоров хочет, чтобы его в будущем его похоронили в гробу со стразами. Об этом исполнитель заявил в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из страз», — передает слова певца «Федеральное агентство новостей».

Оплатить гроб согласился друг и коллега Киркорова — Николай Басков

«Мне сказал, чтобы я оплатил. Конечно, готов оплатить Филиппу с удовольствием», —подчеркнул исполнитель.

Позже он заверил, что это лишь шутки.

Ранее Киркоров предложил Баскову быть похороненным рядом, чтобы «фанаты ходили недалеко». Также певец призвал коллегу к ответственности. Он сказал, что похоронит Баскова, если тот умрет раньше и предложил ему сделать тоже самое в случае его более скорой смерти.