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Юрий Шатунов вспомнил, как на два года попал в «рабство» 

Слово и Дело 2 часа назад
Юрий Шатунов рассказал о попадании в «рабство»
Фото: РИА Новости
Солист популярной группы «Ласковый май» поделился не самыми приятными воспоминаниями из юности. Он рассказал, что в начале творческого пути попал в двухлетнее «рабство».
В эфире телеканала «Россия-1» вышел выпуск шоу «Привет, Андрей!» с участием Юрия Шатунова. Телеведущий Андрей Малахов пригласил знаменитого певца в свою программу, которую посвятил 35-летию группы «Ласковый май». Во время разговора с гостями студии Шатунов поделился откровенными воспоминаниями. Он рассказал, что однажды директор школы-интерната и его официальный опекун забрала его паспорт и не возвращала в течение двух лет.

«Она забрала (документ. — Прим. ред.), закрыла у себя в сейфе под предлогом, что паспорт пойдет на прописку, что я должен получить койко-место в общежитии, как государственный ребенок. И в течение двух лет я работал на нее. Пел, были концерты», — публично заявил Юрий Шатунов.

Исполнитель хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта эмоционально отреагировал на рассказ Шатунова. По мнению артиста, солист «Ласкового мая», по сути, два года находился в своеобразном «рабстве» из-за своего таланта.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Андрей Малахов
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