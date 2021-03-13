Юрий Шатунов рассказал о попадании в «рабство»

Солист популярной группы «Ласковый май» поделился не самыми приятными воспоминаниями из юности. Он рассказал, что в начале творческого пути попал в двухлетнее «рабство».

В эфире телеканала «Россия-1» вышел выпуск шоу «Привет, Андрей !» с участием Юрия Шатунова . Телеведущий Андрей Малахов пригласил знаменитого певца в свою программу, которую посвятил 35-летию группы «Ласковый май». Во время разговора с гостями студии Шатунов поделился откровенными воспоминаниями. Он рассказал, что однажды директор школы-интерната и его официальный опекун забрала его паспорт и не возвращала в течение двух лет.

«Она забрала (документ. — Прим. ред.), закрыла у себя в сейфе под предлогом, что паспорт пойдет на прописку, что я должен получить койко-место в общежитии, как государственный ребенок. И в течение двух лет я работал на нее. Пел, были концерты», — публично заявил Юрий Шатунов.

Исполнитель хита «На белом покрывале января» Сергей Васюта эмоционально отреагировал на рассказ Шатунова. По мнению артиста, солист «Ласкового мая», по сути, два года находился в своеобразном «рабстве» из-за своего таланта.