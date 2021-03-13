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Москва

Шатунов раскрыл подробности убийства экс-участника «Ласкового мая» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Шатунов стал свидетелем убийства участника «Ласкового мая»
Фото: ТАСС
Певец Юрий Шатунов рассказал, что почти на его глазах убили экс-участника группы «Ласковый май» Михаила Сухомлинова. Его застрелили неизвестные прямо возле дома артиста. Шатунов в это время был в квартире и слышал выстрелы, в окно он увидел отъезжающую машину и тело друга.

— Я прекрасно помню тот день. Мишка ночевал у меня, утром мы проснулись, позавтракали, и он ушел. Я услышал два выстрела на улице, увидел в окне автомобиль, который отъезжал от подъезда. Спустился вниз и увидел Мишку в машине с опущенной головой. У него вся шея была в крови, понял, что он уже мертв. Я его взял, положил себе на спину и отнес в квартиру, — рассказал певец.

Шатунов добавил в передаче «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1», что убийц друга так и не нашли. Он не исключает, что преступники на самом деле охотились за ним, а музыкант стал случайной жертвой.
Юрий Шатунов рассказал о попадании в «рабство»
Сухомлинов был клавишником в «Ласковом мае». Он сразу же подружился с Шатуновым. В 15 лет мальчик бросил школу и стал гастролировать с музыкальным коллективом. Музыкант быстро накопил деньги на московскую квартиру и вложился в ювелирный бизнес. В 1991 году Сухомлинов ушел из группы, но до последнего дня продолжал общаться с Шатуновым.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Михаил Сухомлинов , Москва
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