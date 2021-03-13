На Украине разгорелся скандал из-за клипа для «Евровидения» 

Видеоклип на песню «Шум», с которой группа Go_A должна представлять Украину на конкурсе «Евровидение», вызвал возмущение зоозащитников из-за использования в нем краснокнижной птицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила организация UAnimals

«Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида «Курганник степной», который находится под угрозой исчезновения», — подчеркивается в сообщении.

При этом зоозащитники отметили, что владеть такой птицей можно только при наличии специальных документов, которые практически невозможно получить. А из клипа ясно, что курганник живет в неволе.

«UAnimals болеет за Украину на международной арене, но эксплуатация животных — это жестокость и стыдно, что такой нашу страну увидят в мире», — заявили в организации.

При этом группа Go_A и украинские власти пока никак не прокомментировали заявление экоактивистов.

Как сообщал «Рамблер», конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) отказался допускать на конкурс песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста», сочтя ее политизированной.