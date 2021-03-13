Сябитова вынесла приговор 35-летным женщинам

Телеведущая, владелица брачного агентства Роза Сябитова заявила, что хорошие женихи не интересуются участницами программы «Давай поженимся», которым 35 и больше лет. На своей странице в Instagram она написала, что таким невестам «не видать женского счастья».

Фото: Рамблер Рамблер

По словам Сябитовой, мужчины не интересуются такими женщинами, несмотря на самодостаточность и отсутствие детей.

«Может быть причина в родовой памяти наших мужчин? Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит у неё должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли: «вековухами» и «пустоцветами», - написала ведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Сябитовой, с «вековухами» не хотели общаться ни замужние женщины, ни молодые девушки.

«Время вроде бы поменялось, и женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой, но мужчины не хотят брать её замуж, и женского счастья ей не видать. Кого будем винить: мужчин, самих женщин, или родителей, которые допустили такое со своей дочерью?» - спросила она.

Подписчики Сябитовой с ней поспорили.

«Это ваша установка, не всегда так! Во сколько невеста принца Гарри вышла за него? В 36. Таких примеров много. Как в России так и за границей», - отметила @mydarina_mark.

Пользовательница @dombrovskaia6562 добавила, что дважды была замужем и оба раза были неудачными.

«Выйти замуж можно в любом возрасте, было бы желание. Я живой пример , но я не пример в этом смысле . Первый брак в 21, двое детей ; развод ; второй брак ( нафига мне это было надо...)- в 55. Тяжёлый случай ... и конец тяжёлый : не то вдова , не то разведённая женщина», - рассказала она.

Как писал «Рамблер», ранее Сябитова рассказала, что молодые россияне все чаще выбирают для секса женщин постарше.