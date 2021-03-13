Сябитова вынесла приговор 35-летным женщинам

Телеведущая, владелица брачного агентства Роза Сябитова
заявила, что хорошие женихи не интересуются участницами программы «Давай поженимся», которым 35 и больше лет. На своей странице в Instagram
она написала, что таким невестам «не видать женского счастья».
По словам Сябитовой, мужчины не интересуются такими женщинами, несмотря на самодостаточность и отсутствие детей.
«Может быть причина в родовой памяти наших мужчин? Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит у неё должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли: «вековухами» и «пустоцветами», - написала ведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По словам Сябитовой, с «вековухами» не хотели общаться ни замужние женщины, ни молодые девушки.
«Время вроде бы поменялось, и женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой, но мужчины не хотят брать её замуж, и женского счастья ей не видать. Кого будем винить: мужчин, самих женщин, или родителей, которые допустили такое со своей дочерью?» - спросила она.
Подписчики Сябитовой с ней поспорили.
«Это ваша установка, не всегда так! Во сколько невеста принца Гарри
вышла за него? В 36. Таких примеров много. Как в России так и за границей», - отметила @mydarina_mark.
Пользовательница @dombrovskaia6562 добавила, что дважды была замужем и оба раза были неудачными.
«Выйти замуж можно в любом возрасте, было бы желание. Я живой пример , но я не пример в этом смысле . Первый брак в 21, двое детей ; развод ; второй брак ( нафига мне это было надо...)- в 55. Тяжёлый случай ... и конец тяжёлый : не то вдова , не то разведённая женщина», - рассказала она.
Как писал «Рамблер», ранее Сябитова рассказала, что молодые россияне все чаще выбирают для секса женщин постарше.
Она отметила, что после пятидесяти исчезает цель «во что бы то ни стало» выйти замуж и родить детей, потому отношения превращаются в способ получения удовольствия от жизни.