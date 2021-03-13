Экс-жена Григорьева-Апполонова оказалась в инвалидном кресле

Лопатова и Григорьев-Апполонов, как сообщал «Рамблер», встречались в течение нескольких лет. В 2001-м они расстались. Тогда же Лопатова вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко . Они воспитывают троих родных сыновей и приемную дочь.

Вчера Кириленко и Лопатова стали героями передачи «Света вокруг света». В ходе нее последняя рассказала, что ее третья беременность была внематочной. Она узнала об этом перед отъездом на отдых на Таити. Там у нее заболела поясница.

По возвращении Лопатова обратилась за медицинской помощью. Врачи посоветовали ей сделать шов ради сохранения беременности. Она согласилась. При этом Лопатова не захотела провести несколько недель до родов лежа, поэтому взяла напрокат в больнице электрическую инвалидную коляску и передвигалась на ней.