Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Экс-супруга Григорьева-Апполонова оказалась в инвалидном кресле 

Елена Прошина 1 час назад
Экс-жена Григорьева-Апполонова оказалась в инвалидном кресле
Фото: РИА Новости
Бывшая жена певца Андрея Григорьева-Апполонова Мария Лопатова на протяжении некоторого времени передвигалась на инвалидной коляске. Об этом она сама рассказала в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света».
Лопатова и Григорьев-Апполонов, как сообщал «Рамблер», встречались в течение нескольких лет. В 2001-м они расстались. Тогда же Лопатова вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко. Они воспитывают троих родных сыновей и приемную дочь.
Вчера Кириленко и Лопатова стали героями передачи «Света вокруг света». В ходе нее последняя рассказала, что ее третья беременность была внематочной. Она узнала об этом перед отъездом на отдых на Таити. Там у нее заболела поясница.
По возвращении Лопатова обратилась за медицинской помощью. Врачи посоветовали ей сделать шов ради сохранения беременности. Она согласилась. При этом Лопатова не захотела провести несколько недель до родов лежа, поэтому взяла напрокат в больнице электрическую инвалидную коляску и передвигалась на ней.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Григорьев-Апполонов развелся с женой Мариной Банковой. Они начали встречаться в 2002 году, в 2003-м завели сына Ивана, а в 2008-м — сына Артемия и поженились. В 2019-м Банкова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.
Видео дня. Депутат распродаёт люксовый гардероб, потому что приняла ислам
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Зубков , Андрей Кириленко , Мария Лопатова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
00:07
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
Происшествия В мире
Гаишники выбили стекла в машине должника
00:33
Гаишники выбили стекла в машине должника
Происшествия
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
Происшествия
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
00:13
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
Происшествия
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
00:53
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
Шоу-бизнес
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
00:23
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
00:51
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
Происшествия Пожары
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
02:19
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
Происшествия Криминал
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
00:17
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
Происшествия Пожары
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
00:38
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение