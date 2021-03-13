Садальский высмеял Галкина из-за «несвоевременной» рекламы

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Садальский обратил внимание, что реклама в Instagram Галкина появилась 3 марта, а 11 марта суд признал основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» банкротом. Как писал «Рамблер», суд открыл процедуру реализации имущества бизнесмена.

«Не успел Андрей Коркунов заплатить Максимке за рекламу,своих шоколадных конфеток - тут же объявил себя банкротом», - отметил Садальский (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Неужели гонорар Галкина привёл к банкротству?!» - написала в комментариях к посту актера @marika_2701.

Другие пользователи заподозрили Садальского в зависти к Галкину.

«Вот максима бы не трогали, - работяга, детки прелесть, и жена звезда, а вы от зависти пишите это, потому-что у вас этого нет и уже не будет(((» - отметила @stepa4ka.

«Максим - бревно в глазу Садалидзе», - заявил @eg0888.