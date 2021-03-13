В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Садальский высмеял Галкина из-за «несвоевременной» рекламы

Елена Прошина
2 часа назад
Актер Станислав Садальский заявил, что бизнесмена Андрея Коркунова признали банкротом вскоре после выхода рекламы конфет «Коркунов» у комика Максима Галкина. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Садальский высмеял Галкина из-за «несвоевременной» рекламы
Фото: ТАССТАСС
Садальский обратил внимание, что реклама в Instagram Галкина появилась 3 марта, а 11 марта суд признал основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» банкротом. Как писал «Рамблер», суд открыл процедуру реализации имущества бизнесмена.
«Не успел Андрей Коркунов заплатить Максимке за рекламу,своих шоколадных конфеток - тут же объявил себя банкротом», - отметил Садальский (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Неужели гонорар Галкина привёл к банкротству?!» - написала в комментариях к посту актера @marika_2701.
Другие пользователи заподозрили Садальского в зависти к Галкину.
«Вот максима бы не трогали, - работяга, детки прелесть, и жена звезда, а вы от зависти пишите это, потому-что у вас этого нет и уже не будет(((» - отметила @stepa4ka.
«Максим - бревно в глазу Садалидзе», - заявил @eg0888.
Пользователь @aab_327 добавил, то «гражданин Коркунов сейчас не имеет никакого отношения к одноимённому шоколаду, он же продал бизнес и бренд».
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Андрей Коркунов,Станислав Садальский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители