Актёра Селина перестали ассоциировать с Дукалисом

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ рассказали, как актер Сергей Селин бросил семью ради студентки. В одном из интервью артист заявил, что они с бывшей супругой, с которой он прожил 22 года, «разные люди». От ухода из семьи его держал совместный ребенок. Ситуация изменилась, когда сын вырос, а в жизни Селина появилась 17-летняя студентка Анна. С молодой девушкой актер познакомился, когда она училась на первом курсе университета. Селин уверяет, что изначально с Анной его связывали исключительно платонические отношения. В 2008 году звезда «Улицы разбитых фонарей» решился на развод. Когда Анне исполнился 21 год, пара поженилась. В настоящее время они воспитывают двух совместных детей: дочь Машу и сына Макара.