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Уже не «Дукалис»: актёра Селина перестали ассоциировать с ролью

Елена Прошина
1 час назад
Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин заявил в интервью Starhit, что его наконец перестали называть «Дукалисом». Уже несколько лет поклонники величают его исключительно по имени и отчеству.
Актёра Селина перестали ассоциировать с Дукалисом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В настоящее время Селин находится на отдыхе с семьёй на Мальдивах. 12 марта ему исполнилось 60 лет. Артист признался, что сегодня он финансово независим благодаря арендному бизнесу в Петербурге, но съёмки в кино остаются его страстью. По прилёте на родину он через несколько часов отправится на смену. По словам актёра, без работы он не сидел даже в пандемию.
«Снялся в полном метре Владимира Котта. Роль небольшая, но у хорошего режиссера. Еще в Москве снимаюсь в проекте «Регби», где играю врача», - заявил Селин.
Особняком в текущей работе артиста стоит сериал «Полицейское братство», хотя название ему и не нравится. В многосерийном фильме создатели картины собрали звёзд «Улиц разбиты фонарей» и «Убойной силы» - Алексея Нилова, Александра Половцева, Андрея Федорцова и других. Селин подсчитал за свою карьеру он сыграл более 50 ролей, но большую часть творческой жизни его неизменно называли «Дукалисом».
«К 60 годам Дукалисом называть перестали. Сейчас уже почти всегда подходят и называют по имени отчеству», - отметил артист.
Он добавил, что «Улицы » и сегодня остаются популярными, даже среди молодёжи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ рассказали, как актер Сергей Селин бросил семью ради студентки. В одном из интервью артист заявил, что они с бывшей супругой, с которой он прожил 22 года, «разные люди». От ухода из семьи его держал совместный ребенок. Ситуация изменилась, когда сын вырос, а в жизни Селина появилась 17-летняя студентка Анна. С молодой девушкой актер познакомился, когда она училась на первом курсе университета. Селин уверяет, что изначально с Анной его связывали исключительно платонические отношения. В 2008 году звезда «Улицы разбитых фонарей» решился на развод. Когда Анне исполнился 21 год, пара поженилась. В настоящее время они воспитывают двух совместных детей: дочь Машу и сына Макара.
Шоу-бизнес,Алексей Нилов,Владимир Котт,Александр Половцев,Сергей Селин,Андрей Федорцов,StarHit,Санкт-Петербург,Мальдивы,
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