Вдовец Легкоступовой завел новый роман

Известная российская певица Валентина Легкоступова скончалась при таинственных обстоятельствах чуть более полугода назад. Не так давно безутешный вдовец исполнительницы известного советского хита «Ягода-малина» оформил право наследования и поспешил сменить все замки в квартире ныне покойной артистки. Фирсов даже не скрывает — он намерен продать свою долю, дабы компенсировать материальные убытки, которые ему якобы пришлось понести за время отношений с Легкоступовой.

Помимо скандала с жильем артистки, в ее окружении сейчас обсуждают и очередной роман яхтсмена. Да, хотя Юрий Фирсов не ленится на публике рассказывать о чувствах к покойной, ему снова довелось встретить новую любовь. Вот только по словам подруги Валентины Легкоступовой, эти отношения назвать нормальными и здоровыми — язык не поворачивается.

Как призналась Галина Ломакина в эфире программы «Пусть говорят», очередной пассии Фирсова в скором времени может не поздоровиться. По крайней мере, приятельница артистки считает, что новая возлюбленная может совсем скоро повторить судьбу его последней жены.

«Я знаю, что сейчас у него уже есть новая жертва на примете. Он общается с женщиной по имени Наталья Селезнева. Я боюсь, что она может повторить Валину судьбу», — признается Ломакина.

Что же касается самого Юрия Фирсова, то с недавнего времени мужчина явно пребывает в приподнятом расположении духа. Возможно, что боевой настрой яхтсмена стал следствием именно той самой доли, которую он в скором времени получит после продажи квартиры Легкоступовой. Фирсов больше не скрывает и своего желания обзавестись второй половинкой, а его анкета вновь размещена на сайте знакомств.