Азизе предрекли богатство после скандала в шоу «Маска»

Певица Азиза, со скандалом покинувшая шоу «Маска», доказала, что интерес к ней огромен. Участие в шоу принесет певице миллионы рублей, уверен художник Никас Сафронов.
Сафронов согласился, что Азизу «рассекретили» слишком рано, и она могла бы показать еще много интересных номеров.
«Любой конкурс для артиста — это дополнительная популярность и возможность показать иные грани своего таланта», — заметил он в комментарии «Собеседнику».
При этом художник, много лет приятельствующий с артисткой, уверен: участие в шоу поможет Азизе заработать неплохие деньги — ее начнут приглашать в новые проекты, гонорары певицы возрастут.
«Думаю, что несколько миллионов рублей благодаря участию в «Маске» она заработает точно», — заверил Никас Сафронов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», шоумен Гоген Солнцев заявил, что Певицу Азизу специально выгнали из шоу «Маска», потому что некто не может простить артистке талант и красоту. Солнцев подчеркнул, что выступления Азизы в «Маске» в костюме пингвина были «настоящим украшением» проекта. По его мнению, с певицей поступили «несправедливо», кто-то очень завистливый просто отомстил артистке за ее выдающиеся данные.