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Азизе предрекли миллионные заработки после скандала в шоу «Маска» 

Вероника Полынина 1 час назад
Азизе предрекли богатство после скандала в шоу «Маска»
Фото: РИА Новости
Певица Азиза, со скандалом покинувшая шоу «Маска», доказала, что интерес к ней огромен. Участие в шоу принесет певице миллионы рублей, уверен художник Никас Сафронов.
Сафронов согласился, что Азизу «рассекретили» слишком рано, и она могла бы показать еще много интересных номеров.

«Любой конкурс для артиста — это дополнительная популярность и возможность показать иные грани своего таланта», — заметил он в комментарии «Собеседнику».

При этом художник, много лет приятельствующий с артисткой, уверен: участие в шоу поможет Азизе заработать неплохие деньги — ее начнут приглашать в новые проекты, гонорары певицы возрастут.

«Думаю, что несколько миллионов рублей благодаря участию в «Маске» она заработает точно», — заверил Никас Сафронов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», шоумен Гоген Солнцев заявил, что Певицу Азизу специально выгнали из шоу «Маска», потому что некто не может простить артистке талант и красоту. Солнцев подчеркнул, что выступления Азизы в «Маске» в костюме пингвина были «настоящим украшением» проекта. По его мнению, с певицей поступили «несправедливо», кто-то очень завистливый просто отомстил артистке за ее выдающиеся данные.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Гоген Солнцев
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