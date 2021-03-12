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Манижа раскрыла значение своего имени

Елена Прошина
52 минуты назад
Певица Манижа Сангин заявила, что до отбора на «Евровидение» многие не могли правильно произнести ее имя. О проблемах с произношением и значении своего имени Манижа рассказала в эфире «Вечернего Урганта».
Манижа раскрыла значение своего имени
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Наконец-то большая часть людей научилась говорить Манижа, а не Маниша. Это реально важно, это была большая проблема», - отметила она.
Певица рассказала, что в переводе имя Манижа означает «нежная», а Маниша - «очень злая».
«А Сангин, моя фамилия, означает «каменная». Нежный камень», - заключила она.
Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», победив в зрительском голосовании с песней «Russian Woman» (с англ. «Русская женщина»).
Сангин родилась в Душанбе в семье психолога Наджибы Усмановой и врача Далера Хамроева, ее дедушка Таджи Усман - известный писатель и журналист. В 1994 году из-за гражданской войны в Таджикистане семья Манижы переехала в Москву.
Шоу-бизнес,Евровидение,Гражданская война,
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