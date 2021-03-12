Манижа раскрыла значение своего имени

Певица Манижа Сангин заявила, что до отбора на «Евровидение» многие не могли правильно произнести ее имя. О проблемах с произношением и значении своего имени Манижа рассказала в эфире «Вечернего Урганта».

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«Наконец-то большая часть людей научилась говорить Манижа, а не Маниша. Это реально важно, это была большая проблема», - отметила она.

Певица рассказала, что в переводе имя Манижа означает «нежная», а Маниша - «очень злая».

«А Сангин, моя фамилия, означает «каменная». Нежный камень», - заключила она.

Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», победив в зрительском голосовании с песней «Russian Woman» (с англ. «Русская женщина»).