Продюсер заявила о разговорах Заворотнюк с батюшкой

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что актриса Анастасия Заворотнюк во время борьбы с онкологическим заболеванием стала ближе к православной церкви. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Сазыкиной, Заворотнюк держится и ухаживает за собой.
«Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой», — отметила продюсер.
Как писал «Рамблер», информация об онкологическом заболевании Заворотнюк — глиобластоме — появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.
В Институте молекулярной биологии РАН рассказывали, что ученые получили родные клетки опухоли Заворотнюк, размножили их и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Директор института Александр Макаров отмечал, что ситуация у актрисы не настолько тревожная, чтобы использовать новую технологию.