Продюсер заявила о разговорах Заворотнюк с батюшкой

По словам Сазыкиной, Заворотнюк держится и ухаживает за собой.

«Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой», — отметила продюсер.

Как писал «Рамблер», информация об онкологическом заболевании Заворотнюк — глиобластоме — появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.