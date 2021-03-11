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Продюсер заявила о постоянных разговорах Заворотнюк с батюшкой 

Елена Прошина 31 минуту назад
Продюсер заявила о разговорах Заворотнюк с батюшкой
Фото: РИА Новости
Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что актриса Анастасия Заворотнюк во время борьбы с онкологическим заболеванием стала ближе к православной церкви. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Сазыкиной, Заворотнюк держится и ухаживает за собой.

«Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой», — отметила продюсер.

Как писал «Рамблер», информация об онкологическом заболевании Заворотнюк — глиобластоме — появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.
В Институте молекулярной биологии РАН рассказывали, что ученые получили родные клетки опухоли Заворотнюк, размножили их и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Директор института Александр Макаров отмечал, что ситуация у актрисы не настолько тревожная, чтобы использовать новую технологию.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Олеся Сазыкина , Александр Макаров , РПЦ , РАН , Комсомольская правда
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