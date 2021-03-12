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Солнцев: «Бузова попивает» 

Елена Прошина 2 часа назад
Солнцев: «Бузова попивает»
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Бузова злоупотребляет алкоголем. Об этом звезда «Дома 2» Рустам Солнцев заявил в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Я думаю, что она попивает, мягко сказано. Я думаю, что там расход уже как у крузака — 20 литров на 100 километров. Я же вижу это измененное сознание! Оно же есть! Я это все вижу сам своими глазами и понимаю, что ей никто не может помочь, что те ее друзья, которые приходят к ней на день рождения, эти девчонки, она им вообще в *** (пенис. — Прим. ред.) не уперлась! Она им вообще не нужна! Это даже не друзья!» — заявил Солнцев, а причиной проблем Бузовой с алкоголем назвал усталость.

В первой половине октября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что, согласно райдеру Бузовой, она летает исключительно бизнес-классом, предпочитает ездить по городу на представительских автомобилях, жить в номерах-люкс в пятизвездочных сетевых отелях, а в ее гримерке должны быть сыр, фрукты, коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.
В январе 2020 года, как сообщал «Рамблер», Бузова объявила, что рассталась с певцом Давидом «Давой» Манукяном. Она назвала его чудовищем и обвинила в том, что он творил страшные и непонятные вещи, бил ее, плевал в лицо и оскорблял.
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Шоу-бизнес , Дом 2 , Рустам Солнцев , Ольга Бузова
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