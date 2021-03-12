Лютая и Корчевников флиртовали в «Судьбе человека» 

В ходе передачи артистка рассказала, что является «счастливой женщиной», так как все ее избранники предлагали ей выйти замуж. Однако семейная жизнь так и не сложилась, несмотря на несколько браков и рождение сыновей.

«Сейчас мое сердце свободно. Я, наверное, до сих пор еще не встретила свой идеал. Мой идеал мужчины — мой дедушка. Красивый брюнет. Наверное, я подсознательно ищу такого мужчину. Сильного, умного, образованного, благородного, с горячей кровью», — заявила Лютая.

В свою очередь Борис Корчевников заверил актрису, что такие мужчины есть и «необязательно брюнеты».

«Ух, Борис! Сейчас я себя в руках держу! Я, кстати, готовилась к нашей встрече, специально ходила к модельеру и сказала: «Вы можете сшить такое платье, чтобы Борис не забыли меня никогда!»» — ответила она.