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Лютая и Корчевников флиртовали в «Судьбе человека» 

Елена Прошина 3 часа назад
Лютая и Корчевников флиртовали в «Судьбе человека»
Фото: kino-teatr.ru
Звезда «Склифосовского» актриса Евгения Лютая стала гостьей программы «Судьба человека», где открыто флиртовала с ведущим Борисом Корчевниковым.
В ходе передачи артистка рассказала, что является «счастливой женщиной», так как все ее избранники предлагали ей выйти замуж. Однако семейная жизнь так и не сложилась, несмотря на несколько браков и рождение сыновей.

«Сейчас мое сердце свободно. Я, наверное, до сих пор еще не встретила свой идеал. Мой идеал мужчины — мой дедушка. Красивый брюнет. Наверное, я подсознательно ищу такого мужчину. Сильного, умного, образованного, благородного, с горячей кровью», — заявила Лютая.

В свою очередь Борис Корчевников заверил актрису, что такие мужчины есть и «необязательно брюнеты».

«Ух, Борис! Сейчас я себя в руках держу! Я, кстати, готовилась к нашей встрече, специально ходила к модельеру и сказала: «Вы можете сшить такое платье, чтобы Борис не забыли меня никогда!»» — ответила она.

«Рамблер» писал, что 38-летний Корчевников никогда не был женат. Ранее, в ходе одной из программ, он договорился сходить в кино с дочерью актера Геннадия Сайфулина Анастасией.
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Шоу-бизнес , Геннадий Сайфулин , Евгения Лютая
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