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Ревва рассказал о потере девственности 

Елена Прошина 5 часов назад
Ревва рассказал о потере девственности
Фото: РИА Новости
Юморист и певец Александр Ревва признался, что в юности был очень закомплексован и девственности лишился только в двадцать лет. Об этом он заявил в эфире YouTube-шоу «Я себя знаю!».

«Мне до 20 лет было стыдно. Очень… Я был такой закомплексованный, закрытый, а потом — бац! — и потерял девственность», — рассказал артист.

Он также отметил, что в преодолении комплексов ему помогли и выпуски треков под псевдонимом Артур Пирожков.

«Записываю альбом Артуру Пирожкову на английском языке. Трек «Зацепила», который порвал Россию и Восточную Европу, в Германии вошел в двадцатку популярных песен. Поступило предложение от компании Warner Music», — рассказал Ревва.

«Рамблер» писал, что ранее бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что лишилась девственности случайно, с человеком которого первый раз видела, и потом даже думала, что родилась без нее.
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Шоу-бизнес , Артур Пирожков , Виктория Боня , Александр Ревва
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