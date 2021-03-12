Вдовца Легкоступовой обвинили в распродаже ее личных вещей

Бриль подчеркнула, что Фирсов сменил замки на входной двери в квартире и теперь спокойно распоряжается личными вещами своей скончавшейся супруги. Девушка со ссылкой на слова соседей заявила, что он периодически выносит из квартиры предметы интерьера в черных полиэтиленовых мешках. Однажды Фирсов предложил купить у него стеклянный стол.

«Я не исключаю, что он крадёт личные вещи мамы и, зная этого человека, не удивлюсь, что потом он свалит всё на нас», — предположила Бриль.

По её словам, ни она, ни её брат сейчас не стараются попасть в квартиру матери, чтобы не мешать следствию. Фирсову до сих пор не предъявлены никакие обвинения, несмотря на то, что родственники почти в открытую винят его в смерти певицы.

В том же выпуске программы, как сообщал «Рамблер», эксперт Игорь Шарипов представил результаты осмотра тела Валентины Легкоступовой после смерти. Он подчеркнул, что на ногах артистки были найдены следы — «сосудистые звёздочки», которые эксперты обнаружили на передней и внутренней сторонах бёдер Легкоступовой. Шарипов подчеркнул, что у певицы остались «огромные гематомы», которые могут свидетельствовать о сексуальном насилии перед смертью. Специалист добавил, что артистка незадолго до кончины получила тяжелейшую черепно-мозговую травму, в результате которой у неё оказались поражены лобные доли мозга слева, височная и затылочная части головы. По словам Шарипова, чтобы нанести такие повреждения, нужно было со всего размаху ударить Легкоступову по голове, например, кирпичом. При этом он допустил, что травма могла стать результатом падения с высоты или удара о стену.4 Несколько месяцев назад в СМИ появлялась информация о том, что Валентину Легкоступову могли убить гантелью из-за квартирного вопроса. При обыске в квартире артистки был найден спортивный снаряд, завернутый в полотенце, а на полотенце — следы крови. При обыске также была обнаружена расписка певицы об отчуждении квартиры. Официальная версия смерти Легкоступовой — несчастный случай: она якобы в нетрезвом состоянии упала в ванной и сильно ударилась головой.