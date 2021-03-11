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«Ксения платит?»: фанаты обсудили шикарный отпуск Виторгана 

Вероника Полынина 13 минут назад
«Ксения платит?»: фанаты обсудили отпуск Виторгана
Фото: Instagram
Актер Максим Виторган опубликовал фото из отпуска на Мальдивах, где отдыхает с новой возлюбленной Нино Нинидзе и их детьми от предыдущих отношений — пятилетним Сашей от брака Нино с актером Кириллом Плетневым и четырехлетним сыном Максима и Ксении Собчак Платоном.
На фото маленький Платон сидит за столом за уроками, а из окна открывается вид на террасу с бассейном и океан вдали.

«В рабочий полдень… Мальдивы Мальдивами, а занятия по расписанию», — написал Виторган.

Пользователи в комментариях принялись обсуждать частые переезды Максима Виторгана. Недавно он вернулся с озера Байкал, до этого побывал в Красной поляне, а в начале февраля путешествовал по Танзании.

«Актеры теперь с одного отдыха на другой перелетают? Не удивительно, что никто не смотрит совсем русское кино», — написала одна из подписчиц.

«Платит за него и за сына Ксения наверняка. На всю их большую семью зарабатывает она. Ради ребенка, понятное дело», — уверена другая.

Ранее, как писал «Рамблер», Ксения Собчак разозлила россиян шуткой о бедности. Телеведущая и блогер опубликовала в TikTok короткий ролик. На видео она держит тарелку с крабовыми палочками и говорит: «Сегодня я пробую бедность». Подписчикам Ксении ролик не показался забавным. Они назвали телеведущую «бедной душою».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Кирилл Плетнев , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
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