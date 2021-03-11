Бывшая участница «Дома-2» устроила дебош в самолете 

Бывшая участница «Дома-2» Элен Каминская была снята за дебош с рейса Москва — Самара и очнулась с похмельем в отеле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, из-за пьяной пассажирки, появившейся на борту самолета с бутылкой пива, был на 30 минут задержан рейс авиакомпании S7. В итоге оказалось, что дебош в самолете устроила бывшая участница шоу «Дом-2» Элен (Алена) Каминская.
Девушка рассказала, что проснулась сегодня в отеле, а не у себя дома.
«А все почему? Потому что Алена решила вчера *** (накричать) на стюардессу», — заявила Каминская в видеозаписи, которую привело издание.
Бывшая звезда «Дома-2» также отметила, что «очень жестко бухает» из-за этого инцидента, а компанию ей составляет плюшевый фламинго, которого она зачем-то купила в магазине.
При этом в еще одном видео, показанным телеканалом, Элен Каминская кричит на стюардессу матом.
«Рамблер» писал, что ранее в московском аэропорту Домодедово пассажирка устроила пьяный дебош в магазине Duty Free, разгромив полки с алкоголем и разбив в общей сложности 35 бутылок. Ущерб от ее действий был оценен в 45 тысяч рублей.