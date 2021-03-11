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Шахназаров объяснил большие гонорары российских артистов 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Шахназаров объяснил большие гонорары артистов
Фото: РИА Новости
Режиссер Карен Шахназаров объяснил в интервью радио «Комсомольская правда» большие гонорары российских актеров.
Он вспомнил слова своего коллеги Никиты Михалкова, который раскритиковал артистов за недовольство ситуацией в стране, при том что они получают по 200-300 тысяч рублей в день. Шахназаров отметил, что такая оценка доходов актеров не вполне соответствует действительности.
Режиссер пояснил, что артист может получить 150-300 тысяч за съемочный день.

«Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все», — отметил Шахназаров.

При этом он подчеркнул, что во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.
В период пандемии в российском шоу-бизнесе регулярно появлялись сообщения о тяжелом финансовом положении актеров, музыкантов и других деятелей культуры. Так, продюсер Иосиф Пригожин в конце мая рассказывал, что многие артисты оказались в чудовищном положении и что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует». Певец Сергей Лазарев заявлял, что расходы артистов во время пандемии «не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить» для тех выступлений, что не были отменены в связи с ограничениями.
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Шоу-бизнес , Радио , Сергей Лазарев , Карен Шахназаров , Иосиф Пригожин , Никита Михалков , Комсомольская правда
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