Шахназаров объяснил большие гонорары артистов

Он вспомнил слова своего коллеги Никиты Михалкова , который раскритиковал артистов за недовольство ситуацией в стране, при том что они получают по 200-300 тысяч рублей в день. Шахназаров отметил, что такая оценка доходов актеров не вполне соответствует действительности.

Режиссер пояснил, что артист может получить 150-300 тысяч за съемочный день.

«Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все», — отметил Шахназаров.

При этом он подчеркнул, что во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.