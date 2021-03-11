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Разин пригрозил Малахову публикацией компромата 

Артём Кульша 26 минут назад
Разин пригрозил Малахову публикацией компромата
Фото: РИА Новости
Продюсер Андрей Разин раскроет подробности личной жизни телеведущего Андрея Малахова в случае выхода в эфир передачи о нем. Об этом Разин сам сообщил в своем инстаграме.
Около полуночи он назвал шоу Малахова «Привет, Андрей!» продажным, а самого ведущего обвинил в попытке в очередной раз хайпануть на группе «Ласковый май».
Продюсер рассказал, что 10 марта состоялись съемки очередного эпизода программы, а участие в нем приняли многие люди, которым он, Разин, помог в жизни — сделал людьми из воров, преступников и клептоманов, купил квартиру.

«Андрей, имей ввиду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся», — пригрозил продюсер.

Он пообещал с нотариусом зафиксировать факт выхода шоу, чтобы потом ее авторы не могли утверждать, что этого не было. Также Разин заверил, что американская компания — правообладатель творчества «Ласкового мая» не останется в стороне.
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Шоу-бизнес , Андрей Разин , Андрей Малахов
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