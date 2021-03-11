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Разин пригрозил Малахову публикацией компромата за эфир о «Ласковом мае» 

News.ru 5 часов назад
Разин пригрозил Малахову публикацией компромата
Фото: РИА Новости
Продюсер Андрей Разин угрожает ведущему шоу «Привет, Андрей» Андрею Малахову жутким разоблачением и компроматом, если тот выпустит в эфир передачу о «Ласковом мае». Заявление Разин сделал на своей странице в Instagram.

Сегодня в очередной раз прошли съёмки продажной передачи российского телевидения с Андреем Малаховым. Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов, — пожаловался продюсер в своём микроблоге.

Но пост был посвящён вовсе не благотворительной деятельности Разина. Он пригрозил Малахову опубликовать такой компромат из его личной жизни, что у трёх миллионов подписчиков телеведущего «волосы на голове зашевелятся».
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Шоу-бизнес , Андрей Разин , Андрей Малахов
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