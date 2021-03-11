Разин пригрозил Малахову публикацией компромата

Продюсер Андрей Разин угрожает ведущему шоу «Привет, Андрей» Андрею Малахову жутким разоблачением и компроматом, если тот выпустит в эфир передачу о «Ласковом мае». Заявление Разин сделал на своей странице в Instagram.
Сегодня в очередной раз прошли съёмки продажной передачи российского телевидения с Андреем Малаховым. Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов, — пожаловался продюсер в своём микроблоге.
Но пост был посвящён вовсе не благотворительной деятельности Разина. Он пригрозил Малахову опубликовать такой компромат из его личной жизни, что у трёх миллионов подписчиков телеведущего «волосы на голове зашевелятся».