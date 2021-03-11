Разин пригрозил Малахову публикацией компромата

Сегодня в очередной раз прошли съёмки продажной передачи российского телевидения с Андреем Малаховым. Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов, — пожаловался продюсер в своём микроблоге.