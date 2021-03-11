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Звёзды шоу-бизнеса массово скупают жильё в Калининградской области

News.ruиещё 1
1 час назад
Звёзды отечественного шоу-бизнеса активно скупают дома и квартиры в Калининградской области. Поселиться у побережья Балтийского моря решили Тина Канделаки, Баста, Александр Васильев.
Звёзды бросились скупать жильё под Калининградом
Фото: ТАССТАСС
Канделаки купила квартиру в Светлогорске в комплексе элитных апартаментов рядом с администрацией города. Возле многоэтажных домов вскоре должны появиться спа-центр, бассейн с морской водой, пишет KP.RU. По площади элитные апартаменты сравнимы с трёх- или четырёхкомнатной квартирой.
По словам Канделаки, выбраться во Францию или Испанию вряд ли ей скоро удастся, судя по обстановке с коронавирусом. А к берегу Балтийского моря все дороги открыты.
В этом же доме купил квартиру и рэпер Баста. И скорее всего, в Светлогорске скоро вырастут цены на недвижимость из-за наплыва в регион звёзд. Уже сейчас цена на квартиру в пригороде Калининграда выросла до 150 тысяч рублей за квадратный метр.
В Калининградской области уже обосновались Евгений Гришковец, который купил отреставрированный немецкий особняк на Верхнем озере в областной столице. Несколько квартир в довоенном особняке в Зеленоградске есть у историка моды Александра Васильева. В Светлогорске имеется квартира и у Гарика Сукачёва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки показала подписчикам свои новые апартаменты в Калининградской области и заявила, что ей очень жаль тех, кто приобрёл недвижимость в европейских странах.
Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Александр Васильев,Евгений Гришковец,Гарик Сукачев,Комсомольская правда,Калининградская Область,
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