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«Меня изуродовали»: Мария Малиновская сделала вторичную пластику груди

WMJ.ru
4 часа назад
Ведущая телеканала МУЗ-ТВ известна не только (и не столько) профессиональными достижениями, сколько страстной любовью к косметологическим процедурам, уколам красоты и пластической хирургии. При этом Мария Малиновская, в отличие от многих коллег по цеху, не скрывает, что не раз пользовалась услугами пластических хирургов. Вот и на днях телезвезда отправилась в клинику — за новой грудью. Малиновская призналась, что собирается скорректировать результаты предыдущей пластики. В stories своего Instagram-аккаунта она опубликовала несколько фото и видео, в которых рассказала: «Друзья, все прошло отлично. Был утренний обход, сейчас идем делать новую перевязку. Если честно, меня изуродовали. Я просто нигде об этом не говорила. Для девушки Playboy это как-то не слишком хороший пункт в биографии». К слову, через пару дней после операции Мария уже оптравилась на вечеринку в открытом наряде. Судя по всему, все прошло успешно и результатом она довольна.
«Меня изуродовали»: Малиновская пожаловалась на пластику
Фото: InstagramInstagram
Напомним, что недавно Мария Малиновская заявила о намерении стать матерью во второй раз. Телезвезда отметила 40-летие и на праздновании юбилея в окружении звездных гостей сообщила, что ради этой цели заморозила яйцеклетки, пишет StarHit. Сейчас Малиновская ни с кем не встречается, но, по ее словам, не хочет терять возможности родить здорового ребенка.
Шоу-бизнес,Мария Малиновская,StarHit,
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