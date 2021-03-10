«Меня изуродовали»: Малиновская пожаловалась на пластику

Ведущая телеканала МУЗ-ТВ известна не только (и не столько) профессиональными достижениями, сколько страстной любовью к косметологическим процедурам, уколам красоты и пластической хирургии. При этом Мария Малиновская
, в отличие от многих коллег по цеху, не скрывает, что не раз пользовалась услугами пластических хирургов. Вот и на днях телезвезда отправилась в клинику — за новой грудью. Малиновская призналась, что собирается скорректировать результаты предыдущей пластики. В stories своего Instagram-аккаунта она опубликовала несколько фото и видео, в которых рассказала: «Друзья, все прошло отлично. Был утренний обход, сейчас идем делать новую перевязку. Если честно, меня изуродовали. Я просто нигде об этом не говорила. Для девушки Playboy это как-то не слишком хороший пункт в биографии». К слову, через пару дней после операции Мария уже оптравилась на вечеринку в открытом наряде. Судя по всему, все прошло успешно и результатом она довольна.