«Меня изуродовали»: Малиновская пожаловалась на пластику

Напомним, что недавно Мария Малиновская заявила о намерении стать матерью во второй раз. Телезвезда отметила 40-летие и на праздновании юбилея в окружении звездных гостей сообщила, что ради этой цели заморозила яйцеклетки, пишет StarHit. Сейчас Малиновская ни с кем не встречается, но, по ее словам, не хочет терять возможности родить здорового ребенка.