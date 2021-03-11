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Сын Бодрова-младшего стал рэпером

Елена Прошина
8 часов назад
Сын актера, режиссера Сергея Бодрова-младшего Александр выпустил первый рэп-альбом под псевдонимом sanCheezeS. Об этом рассказал «Пятый канал».
Сын Бодрова-младшего стал рэпером
Фото: InstagramInstagram
В альбом под названием «Реп мастерская» вошли пять треков - «Злой и грубый», «Сборище», «Суровая rоссия», «Во второй половине дня» и заглавный «Реп мастерская».
Александр Бодров родился за месяц до гибели своего отца. Сейчас ему 18 лет. Как писал «Рамблер», ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что Александр Бодров с детства увлекается музыкой, раньше он выступал под псевдонимом Simple Саня.
Дочь Бодрова, 22-летняя Ольга, окончила ГИТИС, где училась на актерском факультете в мастерской Леонида Хейфеца. Она пишет стихи и выступает в театре.
Шоу-бизнес,Александр Бодров,Сергей Бодров,Леонид Хейфец,Комсомольская правда,
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