Сын Бодрова-младшего стал рэпером

В альбом под названием «Реп мастерская» вошли пять треков - «Злой и грубый», «Сборище», «Суровая rоссия», «Во второй половине дня» и заглавный «Реп мастерская».
Александр Бодров родился за месяц до гибели своего отца. Сейчас ему 18 лет. Как писал «Рамблер», ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что Александр Бодров с детства увлекается музыкой, раньше он выступал под псевдонимом Simple Саня.
Дочь Бодрова, 22-летняя Ольга, окончила ГИТИС, где училась на актерском факультете в мастерской Леонида Хейфеца. Она пишет стихи и выступает в театре.