Вокруг наследства Лядовой разгорается скандал

Недавно объявилась внучка Кудряшова, которая доказала родство с музыкантом через ДНК-тест. По словам журналистов, женщина не довольна, что дорогостоящая недвижимость оказалась в собственности неизвестного ей адвоката. Она якобы готова оспорить право на наследство, несмотря на то, что её уже начали обвинять в корысти и алчности.