Вокруг наследства Лядовой разгорается скандал

Пятый супруг Лядовой – саксофонист Александр Кудряшов
. После свадьбы он взял фамилию супруги и стал Александром Лядовым
. Мужчина страдал от тяжелого онкологического заболевания и алкоголизма. На помощь ему пришёл адвокат Виктор Дворовенко, который вёл дела Лядовой. Он определил саксофониста в клинику, нашёл врачей, которые ему помогли. За здоровьем самой Лядовой юрист тоже тщательно следил: при малейшем ухудшении самочувствия договаривался о её госпитализации в лучшие столичные больницы. Именно поэтому ни для кого из близкого круга композитора не стало удивлением, когда Лядова оформила с Дворовенко договор-купли продажи квартиры, стоимостью около 70 миллионов рублей. Друзья композитора уверяют, что до последних дней своей жизни у неё были прекрасные отношения с адвокатом.