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Вокруг наследства Лядовой разгорается скандал

Елена Прошина
1 час назад
Право на квартиру скончавшейся недавно композитора Людмилы Лядовой в центре столицы готова оспорить внучка её пятого мужа, сообщает издание «Дни.ру». Дорогостоящее жильё сегодня принадлежит адвокату Виктору Дворовенко, который ухаживал за четой пенсионеров последние годы их жизни.
Вокруг наследства Лядовой разгорается скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пятый супруг Лядовой – саксофонист Александр Кудряшов. После свадьбы он взял фамилию супруги и стал Александром Лядовым. Мужчина страдал от тяжелого онкологического заболевания и алкоголизма. На помощь ему пришёл адвокат Виктор Дворовенко, который вёл дела Лядовой. Он определил саксофониста в клинику, нашёл врачей, которые ему помогли. За здоровьем самой Лядовой юрист тоже тщательно следил: при малейшем ухудшении самочувствия договаривался о её госпитализации в лучшие столичные больницы. Именно поэтому ни для кого из близкого круга композитора не стало удивлением, когда Лядова оформила с Дворовенко договор-купли продажи квартиры, стоимостью около 70 миллионов рублей. Друзья композитора уверяют, что до последних дней своей жизни у неё были прекрасные отношения с адвокатом.
Недавно объявилась внучка Кудряшова, которая доказала родство с музыкантом через ДНК-тест. По словам журналистов, женщина не довольна, что дорогостоящая недвижимость оказалась в собственности неизвестного ей адвоката. Она якобы готова оспорить право на наследство, несмотря на то, что её уже начали обвинять в корысти и алчности.
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Людмила Лядова больна COVID-19 и находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации с 75-процентным поражением легких. Накануне Виктор Дворовенко и бывшая помощница Лядовой Галина Горбенко сообщили, что композитор умерла. Похороны должны состояться в конце недели.
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